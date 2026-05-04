Calcio Eccellenza – Pari per 1-1 tra Cuneo e Ovadese: playout tra Ovadese e Acqui

Cuneo ( Cuneo Olmo – Ovadese 1-1) – Il Cuneo chiude la stagione regolare con un pareggio al Paschiero contro l’Ovadese. Gara quasi a senso unico, con i biancorossi incapaci di far fruttare le numerose occasioni da gol costruite, complici le parate di Tamburelli e i legni scheggiati da Nacci nel primo tempo e Caristo nella ripresa. Nell’unica sortita offensiva dell’incontro, gli alessandrini trovano i mischia con il neoentrato Romei la palla dell’1-1, senza riuscire a completare il sorpasso nonostante i disperati tentativi nei minuti di recupero. Con le due squadra spaccate in due alla ricerca del gol-vittoria arriva il fischio finale del signor Apicella di Novara: il Cuneo chiude al terzo posto alle spalle del Fossano, mentre l’Ovadese è condannata ai play-out casalinghi contro l’Acqui.

Cuneo Olmo – Ovadese

Cuneo: Cavalieri, Magnaldi, Nacci (38′ st Regolanti), Benso (42′ st Bernardi), Caristo, Gyimah (32′ st Delmastro), Giraudo, Ghibaudo, Rastrelli, Rizzo (32′ st Bianco), Tall (1′ st Scotto). In panchina: Aime, Orlando, Sadrija, Angeli. Allenatore: Bianco.

Ovadese: Tamburelli, Bonicco, Allemani, Fissore, Visentin, Bosic (28′ st Maiolo), Sciutto, Campazzo (28′ st Romei), Merialdo, Giangrasso (15′ st Barletto), Ottonelli. In panchina: Gaione, Mocerino, Ferrari, Forno, Brollo, Genocchio. Allenatore: Carosio.

Gol: 21′ st rig Nacci , 45′ st Romei