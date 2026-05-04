Calcio Serie A – La Juve fermata in casa dal Verona: finisce 1-1

Torino ( Juventus – Hellas Verona 1-1) – Non c’è gioia per la Juventus, che spreca la grande occasione di portarsi al terzo posto nella 35a giornata della Serie A. I bianconeri non approfittano infatti del ko del Milan e non effettuano l’aggancio all’ex Allegri, pareggiando 1-1 col Verona già retrocesso in Serie B. Spingono sin dal via i padroni di casa, che sbattono su Montipò: il portiere è decisivo su Kelly e sullo scatenato Conceiçao, migliore in campo per distacco. David non riesce a centrare la porta e i bianconeri colpiscono anche una traversa con Bremer, per poi passare sorprendentemente in svantaggio: errore in uscita di Bremer, Bradaric serve Bowie che fulmina Di Gregorio per l’1-0 scaligero al 34′. La Juventus è confusa e rischia anche il bis, poi sfiora il pari con Cambiaso, ma si va al riposo con la Vecchia Signora in svantaggio. Spalletti reagisce inserendo subito Vlahovic, che dà nuova linfa all’attacco e colpisce al 61′: punizione insidiosa che sorprende Montipò, mal posizionato, ed è 1-1. Da qui in poi c’è solo la Juve, che sfiora il vantaggio con lo scatenato Conceiçao (due volte) e colpisce il palo con Zhegrova nel recupero. Nulla da fare però per i bianconeri, fermati sull’1-1 dall’Hellas: Spalletti è quarto a quota 65 punti, -2 dal Milan, e la Roma può avvicinarsi alla Champions. Sempre penultimo il Verona, già retrocesso in Serie B e ora a quota 20 punti.

Juventus – Hellas Verona

Juventus (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (35′ st Koopmeiners), Cambiaso (29′ st Boga); Locatelli, Thuram (1′ st Vlahovic); Conceiçao (35′ st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (23′ st Miretti). In panchina: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Adzic, Kostic, Openda. All. Spalletti.

Hellas Verona(3-5-1-1) – Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede (35′ st Harroui), Bradaric (26′ st Slotsager); Suslov (26′ st Lovric); Bowie. In panchina: Perilli, Toniolo, Sarr, Lirola, Isaac, Cham, Vermesan. All. Sammarco.

Gol: 34′ Bowie , 16′ st Vlahovic .

Arbitro: Ayroldi.