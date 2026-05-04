Calcio Serie C – La Giana Erminio passa a Trento: vittoria per 2-1

Trento ( Trento – Giana Erminio 1-2) – Finisce al primo turno l’avventura play-off del Trento, sconfitto 2-1 dalla Giana Erminio al Briamasco. Una gara che si mette subito in salita per i gialloblù, colpiti dopo appena quattro minuti dal gol di Vitale. La squadra di Luca Tabbiani, che aveva a disposizione anche il pareggio per qualificarsi, non riesce mai a prendere davvero il controllo del match. La Giana Erminio gioca con ordine e nella ripresa trova il raddoppio con Samele, indirizzando la sfida.Il Trento prova a reagire e al 69’ accorcia le distanze con Chinetti, riaccendendo le speranze nel finale. I gialloblù spingono alla ricerca del pareggio che varrebbe il passaggio del turno, ma trovano sulla loro strada uno strepitoso Mazza

Trento – Giana Erminio

Trento (4-3-3): Barlocco; Triacca (40’st Dalmonte), Rigione (40’st Trainotti), Corradi, Maffei (40’st Ebone); Giannotti, Sangalli, Aucelli (40’st Benedetti); Ladisa (18’st Chinetti), Pellegrini, Capone. In panchina: Costantini, Tommasi, Fossati, Muca, Mehic, Fiamozzi, Candelari, Corallo, Miranda. Allenatore: Luca Tabbiani

Giana Erminio (3-5-2): Mazza; Cannistrà, Ferri, Colombara (28’st Duca); Previtali, Pinto, Marotta, Vitale (15’st Nucifero), Ruffini (37’st Albertini); Galeandro, Samele (37’st Rizzo). In panchina: Zenti, Azzolari, Piazza, Nelli, Ballabio, Occhipinti, Lischetti, Gabbiani. Allenatore: Vinicio Espinal.

Gol: 4’ Vitale, 20’st Samele, 23’st Chinetti

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma