Calcio Serie C – Pari per 2-2 tra Juventus U23 e Vis Pesaro: piemontesi avanti nei playoff

Alessandria ( Juventus U23 – Vis Pesaro 2-2) – Inizia con un pareggio la post season di Serie C della Juve Next Gen. I Bianconeri, che hanno chiuso il girone B al quinto posto, hanno pareggiato 2-2 contro la Vis Pesaro. Una sfida difficile e complessa per la NG, che è andata per due volte avanti nel punteggio e per due volte si è fatta recuperare. Alle reti di Pagnucco e Faticanti, infatti, ha risposto la doppietta di Nicastro, che però non è bastata alla formazione marchigiana. La squadra di Brambilla, infatti, grazie al miglior posizionamento in classifica ha raggiunto i sedicesimi dei playoff dove affronterà la Pianese mercoledì 6 maggio.

Juventus U23 – Vis Pesaro

Juventus Next Gen: Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme (73′ Cerri), Macca, Faticanti, Pagnucco; Anghelè (82′ Gunduz, 88′ Owusu), Licina; Guerra (73′ Van Aarle). In panchina: Scaglia S., Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Mazur, Leone. Allenatore: Brambilla.

Vis Pesaro: Pozzi, Zoia, Tonucci, Nicastro (80′ Ferrari), Di Paola (C), Primasso, Jallow (63′ Berengo), Paganini (27′ Di Renzo), Giovannini, Vezzoni (80′ Durmush), Machin. In panchina: Guarnone, Fratti, Piras, Pisano, Fraternale, Salati, Dastolfo, Mariani, Franchetti, Ventre. Allenatore Stellone.

Gol: 15′ Pagnucco , 48′ Faticanti , 53′ Nicastro , 66′ Nicastro

Arbitro: Ramondino di Palermo