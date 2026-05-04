Calcio Serie C – Pari tra Lumezzane e Alcione Milano: lombardi eliminati al primo turno dei playoff

Lumezzane ( Lumezzane – Alcione Milano 0-0) – Termina al primo turno la prima avventura playoff della storia dell’Alcione. Lo 0-0 maturato allo Stadio Saleri contro il Lumezzane non è infatti abbastanza per gli Orange, che vengono eliminati a causa del miglior piazzamento in classifica dei padroni di casa. L’Alcione ci prova fin dal primo minuto imponendo il proprio ritmo alla gara e trovando anche il vantaggio (25’) con Ciappellano, poi annullato. Nella ripresa i ragazzi di Cusatis ripartono molto forte creando subito due brividi al Lumezzane, che poi si assesta e riesce a respingere anche gli ultimi assalti dei milanesi che, pur non rischiando nulla, non riescono a sbloccare il risultato venendo dunque eliminati.

Lumezzane – Alcione Milano

Lumezzane (4-4-2): Drago; Moscati, Gallea, Stivanello, Mancini (41’ st Deratti); Ghillani (23’ st Rocca), Rolando, Paghera, Iori (41’ st Colangiuli); Anatriello (30’ st Malotti), Caccavo (41’ st Ferro). In panchina. Filigheddu, Battagliola, Riahi, De Marino, Napolitano, Scanzi, Belvedere. All. Troise.

Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi; Pirola, Ciappellano, Miculi, Scuderi; Bright, Galli, Muroni (39’ st Tordini); Morselli (30’ st Plescia), Pitou (30’ st Invernizzi); Marconi (25’ st Zamparo). In panchina. Raffaelli, Chierichetti, Renault, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Olivieri, Lione, Giorgeschi, Gallazzi. All. Cusatis

Arbitro: Dini di Città di Castello.