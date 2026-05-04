Calcio Serie D – Il Derthona pareggia 1-1 a Saluzzo: la salvezza passa dai playout contro il Gozzano

Saluzzo ( Saluzzo – Derthona 1-1) – Cinquantotto minuti in svantaggio, un gol annullato, un palo colpito e la sensazione che il destino stesse per voltare le spalle. Ma il Saluzzo non si è mai arreso. I granata hanno stretto i denti, cambiato assetto, alzato il ritmo e trovato il guizzo che valeva una stagione intera: la testa di Valenti sul cross di Conrotto al 63′ ha fatto esplodere l’Amedeo Damiano e spento ogni speranza del Derthona. Una rimonta costruita con carattere, sacrificio e le giocate dei singoli nei momenti che contano. Il pareggio finale premia una squadra che non ha mai smesso di crederci, nemmeno quando il risultato sembrava girare nel verso sbagliato. Il Saluzzo è salvo, nono a quota 42 punti, e può finalmente festeggiare. Dall’altra parte i Leoni escono dal campo con la testa bassa: per loro si aprono i playout contro il Gozzano, in una partita che ora dovranno affrontare senza più il fattore destino nelle proprie mani.Cinque minuti e il copione è già scritto nel verso peggiore. Marcaletti sfonda sulla sinistra, arriva fino in fondo e mette in mezzo: Tocila non deve fare altro che spingere in rete, freddo e preciso. L’1-0 del Derthona è immediato e bruciante.Al 63′ arriva il momento che vale una stagione: Gjergji salta l’uomo sulla destra, serve Conrotto che crossa alto sul secondo palo, e lì c’è Valenti — testa abbassata, tempismo perfetto, Cizza battuto. 1-1.

Saluzzo – Derthona

Saluzzo: Vespier; Gjergji, Naso (75′ Ravera), Rivoira, Rossi (46′ Di Lernia); Conrotto, Mosca (57′ Allasina), Faridi; Valenti, Kone (81′ Maugeri), Magnaldi (57′ Lovaglio). In panchina. Vendramini, Maero, Lazzaro, Lungu. All. Cacciatore

Derthona: Cizza; Benedetti, Marcaletti, Disegni (70′ Scalzi), Buongiorno; Perez, Gilli, Patti (70′ Farrauto); Arcidiacono (84′ Cava), Gerbino, Tocila (84′ Taverna). In panchina. Mandrino, Gagliardi, Screpis, Nobile, De Simone. All. Buttu

Gol: 5′ Tocila , 63′ Valenti

Arbitro: Nencioli Lorenzo (sez. Pisa)