Calcio Serie D – La Valenzana già salva è sconfitta in casa dal Chisola: finisce 2-3

Valenza ( Valenzana Mado – Chisola Calcio 2-3) – Chisola grazie al successo ottenuto questo pomeriggio sul campo della Valenzana Mado e alla sconfitta del Sestri Levante contro la Sanremese centra l’obiettivo playoff. La squadra di mister Nicola Ascoli chiude infatti al quinto posto la stagione con 55 punti conquistati, mentre la Valenzana Mado, già salva chiude ottava – da neoprossa – il proprio campionato. Azizi apre subito le marcature dopo sei minuti di gioco con una grandiosa botta da fuori che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La Valenzana prova a costruire gioco ma non trova la rete, e il Chisola ne approfitta su un errore del difensore della squadra di casa, che serve involontariamente Nicola Rastrelli: a tu per tu con il portiere non sbaglia e firma il gol del 2-0. Sul finire della prima frazione Greco accorcia le distanze con un bellissimo gol, un tiro in area che termina sotto l’incrocio. La Valenzana, però, gioisce solo per pochi istanti: Azizi trova la doppietta con un altro splendido gol e regala il 3-1 al Chisola al 45’.Nella ripresa la Valenzana accorcia nuovamente le distanze con Palazzolo, portandosi sul 2-3. Per il resto della gara il Chisola gestisce bene il match, ma nel finale la Valenzana fa tremare il sogno playoff dei chisolini con un tiro che si stampa sulla traversa e con il salvataggio miracoloso di Brezzo, al suo rientro dopo uno stop durato, di fatto, tutta la stagione.

Valenzana Mado – Chisola Calcio

Valenzana Mado (3-5-2): A. Losa, R. Sammouni ( 1′ st Ceccarini), G. Chelli, I. Greco ( 33′ st Toniato), K. Lusha ( 27′ st Squraise), A. Doria, A. Ciliberto, N. Palazzolo, A. Venneri, A. Carnovale (4′ st Massaro), R. West ( 37′ st Napoli)

In panchina: R. Sattanino J. Torre, J. Amato, F. Borgna,. All: Pellegrini Luca

Chisola Calcio (4-3-3): C. Lepore, S. Rosano, F. Benedetto, D. Ozara, G. D’Iglio (42′ st Elia), B. Azizi, D. Favale ( 10′ st Guzman), N. Rastrelli ( 18′ st Scienza), G. Casazza, D. Tarucco, N. Cavallotti. In panchina: M. Brezzo, L. Ciccone, M. Vitrotti, S. Giacchino, G. Fresia, G. Manduca. All: Ascoli Nicola

Gol: 7′ pt B. Azizi , 23′ pt N. Rastrelli , 42′ pt I. Greco , 46′ pt B. Azizi , 1′ st N. Palazzolo

Arbitro: S. Spagnoli