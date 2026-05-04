Calcio Serie D – L’Asti perde 4-1 contro il Club Milano: si giocherà la salvezza al playout contro la Cairese

Milano ( Club Milano – Asti 4-1) – Missione compiuta per il Club Milano che oggi pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Comunale di Pero ha superato 4-1 l’Asti e ha potuto festeggiare al triplice fischio la permanenza in Serie D. La squadra di mister Giuseppe Scavo dopo aver chiuso il girone d’andata a quota 16 punti al quart’ultimo posto è riuscita nell’impresa di risalire la classifica con 26 punti conquistati nel ritorno (come Celle Varazze e Varese, solo altre 4 squadre hanno fatto meglio) ottenendo così la salvezza. L’Asti invece si giocherà la permanenza in Serie D in trasferta sul campo della Cairese. Parte forte il Club Milano che al 10′ con Acella sblocca la partita; i galletti però al 25′ con Larotonda trovano il pari, risultato con cui si va al riposo. Nella ripresa al 3′ Henry riporta avanti il Club Milano, poi nel giro di tre minuti tra il 31′ e il 33′ i gol di Rankovic ed Henry hanno chiuso la contesa.

Club Milano – Asti

Club Milano: S. Stucchi, T. Rigo, E. Maurizii, M. Tunesi, M. Marzupio ( 30′ st Bernacchi), F. Carrer ( 42′ st Conversa), D. Dell’Acqua, C. Acella ( 30′ st Marchetti), L. Di Nella ( 30′ st Rankovic), T. Henry ( 38′ st Vedovati), C. Muzio. In panchina: R. Taliento, A. Pozzi, T. Brignoli, A. Magrini, All: Scavo Giuseppe

Asti: F. Costantino, P. Ropolo, K. Gjura, D. Larotonda, E. Ferrari ( 36′ st Maira), M. Garcia Magnelli, T. Altomonte ( 22′ st Toldo), A. Cirillo, L. Mazzucco ( 28′ st Vassallo), N. Sacco ( 32′ st Bresciani), L. Mancini ( 32′ st Ortolano). In panchina: S. Brustolin, E. Gatto, C. Podestà, G. Ciucci. All: Buglio Francesco

Gol: 10′ pt C. Acella , 25′ pt D. Larotonda , 3′ st T. Henry , 31′ st P. Rankovic , 33′ st T. Henry

Arbitro: F. Gallo