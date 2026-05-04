Calcio Serie D – Vittoria a Lavagna per il Varese: playoff per i lombardi contro la Biellese

Lavagna ( Lavagnese – Varese 2-3) – Il Varese non si aspettava certo di trovare steso un tappeto rosso che conduceva ai playoff e la Lavagnese ha giustamente onorato dal primo all’ultimo istante il proprio congedo dalla Serie D, ma alla fine i biancorossi centrano il traguardo post-season imponendosi per 3-2 al fotofinish sul sintetico dell’Edoardo Riboli. Nonostante la retrocessione già matematica, i bianconeri hanno infatti approcciato meglio la sfida costruendosi il gol del vantaggio con Daniello. La rimonta biancorossa è stata avviata dalla zampata di Sovogui e conclusa a inizio ripresa dal primo timbro stagionale di De Ponti, ma la Lavagnese non si è arresa e D’Antoni si è procurato (braccio di Bruzzone) e ha realizzato il rigore del 2-2. Finale disperato del Varese con Ciceri che ha inserito tutto l’arsenale offensivo: capitan Bruzzone al 90’ si va a prendere il rigore che Tentoni, chi se non lui, spara in porta per il 3-2 finale che manda il Varese ai playoff. Domenica prossima trasferta a Biella; l’altra sfida sarà Ligorna-Chisola (Sestri Levante sconfitto a domicilio dalla Sanremese).

Lavagnese – Varese

Lavagnese (3-5-2): Bodrato; Ghigliotti, Berardi, Reali; Oneto, Gabelli (44′ st Costanzo), Marconi (39′ st Bordo), Daniello, Piccioli (17′ st Di Giorgio); Lombardi (49′ st Scotto), D’Antoni (33′ st Albisetti). In panchina: Gragnoli, Coku, Fantinati, Camiciottoli. Allenatore: Scotto

Varese (4-2-3-1): Bugli; Agnelli, Costante, Bruzzone, Berbenni (37′ st Romero); Palesi (8′ st Cogliati), De Ponti; Guerini (49′ st Bertoni), Tentoni, Malinverno (33′ st Qeros); Sovogui (37′ st Marangon). In panchina: Taina, Pliscovaz, Fabris, Del Signore. Allenatore: Ciceri

Gol: pt: 19′ Daniello , 32′ Sovogui ; st: 13′ De Ponti , 28′ rig. D’Antoni , 47′ rig. Tentoni

Arbitro: Maicol Guiotto di Schio