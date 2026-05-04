Giovane in moto contro un muro: morto

Suno (NO) – Ieri pomeriggio intorno all’una e mezza, per cause in corso di accertamento, un motociclista milanese di 26 anni in sella a una Honda 750 si è schiantato contro il muro esterno della ex pizzeria della Baraggia, all’angolo di Via Cavaglio, in corrispondenza dell’incrocio lungo la statale 229 del Lago d’Orta. Non ci sono segni di frenata sull’asfalto e le immagini della videosorveglianza avrebbero escluso la presenza in zona di altri veicoli coinvolti. Sul posto un’ambulanza del 118, l’elisoccorso e una pattuglia di Polstrada che ha effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del mortale incidente. Nonostante i soccorsi per il centauro non c’è stato niente da fare: quando sono arrivati era già morto.