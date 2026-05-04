Incidenti sul lavoro a Torino e Orbassano: feriti due operai

Torino (Ansa) – Due incidenti sul lavoro quasi in contemporanea questa mattina, poco prima delle 12, nel torinese. Il più grave a Orbassano, in via Piossasco 70/7, dove un uomo di circa 30 anni è rimasto seriamente ferito a una mano dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero con l’elisoccorso che ha trasportato il paziente al Cto. Negli stessi minuti un secondo intervento a Torino, in via Foligno 66, dove un operaio è caduto da un’altezza di 3-4 metri all’interno d’un cantiere, riportando un sospetto trauma toracico. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco.