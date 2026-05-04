Locali senza vie di fuga o estintori regolari, sanzioni per 29.000 euro

Genova (Ansa) – La Polizia ha controllato nel fine settimana negozi e locali dei quartieri di Genova Sturla e Sampierdarena. Il servizio, cui hanno partecipato anche la Polizia Comunale e i Vigili del Fuoco, è stato disposto dalla Questura. Nel corso dell’attività sono state elevate sanzioni per 29.000 euro. In particolare un’associazione culturale di Via Fillak dovrà pagare 15.000 euro per somministrazione ad avventori non soci, allestimento di attività di spettacolo senza autorizzazione, violazione delle norme sull’impatto acustico, vendita di alcolici dopo le ore 23, musica dopo le ore 24 e assenza del legale rappresentante durante il controllo. I Vigili del Fuoco, inoltre, hanno riscontrato criticità su estintori e vie di esodo e mancanza di Scia antincendio. Anche dentro una discoteca di Via Degola sono state riscontrate violazioni relative all’attività di pubblico spettacolo. A Sturla è stato controllato un locale notturno dove sono state riscontrate irregolarità concernenti il rispetto dell’impatto acustico. I Vigili del Fuoco hanno constatato la mancanza del documento di valutazione dei rischi e del previsto piano di emergenza e l’omessa segnalazione delle vie di esodo.