Pallacanestro Serie A – La Bertram batte Brescia: dopo due sconfitte consecutive ritrova il sorriso

Tortona ( Bertram Tortona – Pallacanestro Brescia 88-80) – Dopo due sconfitte consecutive, la Bertram Derthona Tortona ritrova il sorriso davanti ai propri tifosi, sconfiggendo la Germani Brescia 88-80 al termine di una partita piena di emozioni. La squadra di Mario Fioretti chiude con quattro giocatori in doppia cifra: Tommaso Baldasso (18 punti con 4/5 dall’arco), Justin Gorham (16 punti e 7 rimbalzi), Prentiss Hubb (12 punti e 7 assist) e Dominik Olejniczak (10 punti e 5 rimbalzi).La sfida della Nova Arena inizia in maniera difficoltosa per i bianconeri a causa del terzo fallo commesso da Dominik Olejniczak a 5:30 nel primo quarto, mentre Brescia ne approfitta per scrivere un +6 (12-6) con Miro Bilan. Due iniziative personali di Prentiss Hubb riportano la Bertram a contatto, ma Amedeo Della Valle risponde dall’arco con la specialità della casa. A fine primo quarto, Brescia conduce 22-18. Il secondo quarto comincia con una sfida a distanza tra Hubb e il neo-arrivato in casa biancoblù, Jayden Nunn. Lo strappo della Leonessa arriva a 3:50 minuti sul cronometro, con un tap-in di Jason Burnell che forza il timeout di Mario Fioretti sul 35-28 per gli ospiti. Un 6-0 di parziale dei bianconeri riporta la Bertram a un singolo punto di distanza (35-34) con 1:30 da giocare. All’intervallo è 38-38. L’inizio del secondo tempo sorride alla Bertram, che firma il massimo vantaggio temporaneo sul +4 (43-39) con una tripla dall’angolo di Strautins. Le due squadre rimangono a contatto per buona parte del terzo quarto, nonostante alcuni picchi offensivi della Bertram firmati da Justin Gorham. Brescia pareggia sul 54-54, ma il Derthona risponde con un 7-2 di parziale che vale il 61-56 a fine terzo quarto. Il contropiede del numero 11 bianconero per il +16 (79-63) della squadra di Mario Fioretti è la ciliegina sulla torta di una domenica in cui il Derthona ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive. Dopo la vittoria contro la Germani, il prossimo appuntamento per i Leoni è il 10 maggio alle 17:00 al Taliercio contro l’Umana Reyer Venezia per l’ultima sfida della Regular Season prima dei Playoff di LBA.

Bertram Tortona – Pallacanestro Brescia

Parziali: 18-22, 38-38, 61-56

Tortona: Vital 4, Hubb 12, Gorham 16, Manjon 6, Pecchia 3, Chapman 6, Tandia, Baldasso 18, Strautins 5, Olejniczak 10, Biligha 8, Riismaa. All. Fioretti.

Brescia: Bilan 14, Ferrero, Santinon, Della Valle 10, Ndour 4, Burnell 17, Bordiga N.E., Ivanovic 17, Mobio, Rivers 3, Cournooh 3, Nunn 12. All. Cotelli.

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Perciavalle di Torino, Cassina di Monza Brianza.