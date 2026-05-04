Per evitare un suicidio frenata brusca della metro in centro a Milano: contusi e feriti tra i passeggeri

Milano (Ansa) – Diversi contusi tra i passeggeri ma, al momento, nessun ferito grave, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamane su un convoglio della metropolitana a Milano. Atm ha precisato che la frenata d’emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all’arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 08:10, e subito sul posto, oltre al 118 che ha prestato soccorso ai vari feriti e contusi, giunto con cinque ambulanze e l’automedica. Sul posto anche Polizia Locale e Polmetro. Soccorsa anche la persona che ha tentato il suicidio. La circolazione della Linea 1 è stata sospesa tra M1 Pagano e M1 Cairoli in entrambe le direzioni senza campiare a Cadorna tra M2 e M1. Al momento pare accertato che la persona finita sui binari (ed evitata dalla metro grazie alla frenata) si sia gettata volontariamente. La circolazione sulla Linea 1 è ripresa alcuni minuti dopo le 9 in entrambe le direzioni.