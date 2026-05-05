Troppo alto per passare: autoarticolato rimane incastrato tra via Canevari e Brignole

Genova – Disagi al traffico prima dell’alba nella zona di Brignole, dove intorno alle 4 del mattino un autoarticolato è rimasto incastrato nel tunnel di via Canevari. Il mezzo, che viaggiava verso mare, era infatti troppo alto per passare nel fornice: nel bizzarro tentativo di passarci, il mezzo si è dovuto fermare, con il tetto del tir che toccava il cemento. A sua volta però, ha bloccato anche il traffico. Sul posto sono intervenuti i i vigili del fuoco e la polizia locale, per gestire le manovre utili a far uscire il mezzo pesante dal tunnel, riaperto intorno alle 6 e 45.