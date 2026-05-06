Auto contro un palo della luce: una ferita non grave

6 Maggio 2026 REDAZIONE Incidenti stradali 31

Auto contro un palo della luce: una ferita non grave

Basaluzzo (AL) – Verso le tre di ieri pomeriggio, per cause in corso di accertamento, lungo la provinciale 155 Novi-Ovada in località Santantonio, un’auto condotta da una donna di 60 anni ha invaso la corsia opposta finendo la sua corsa contro un palo della luce. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e l’ambulanza del 118 che ha ricoverato al San Giacomo la donna che ha riportato solo qualche ferita e contusioni varie, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. La circolazione è tornata normale dopo circa un’ora e mezza.

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