Auto fuori strada lungo la provinciale: due feriti in codice verde

Quargnento (AL) – È di due feriti leggeri il bilancio di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio verso le sei e mezza lungo la Provinciale 50 Alessandria-Casale dove un’auto è finita fuori strada per cause in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause dell’incidente. I due occupanti dell’auto, un uomo di 68 ann e una donna di 64, sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria in codice verde.