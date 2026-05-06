Calcio Serie C – Il Lecco batte la Giana Erminio 2-1 e avanza nei playoff

Lecco ( Lecco – Giana Erminio 2-1) – I locali esordiscono nella fase finale della competizione dopo il quarto posto finale in stagione, mentre i milanesi sono reduci dal “colpaccio” in casa del Trento di domenica, dove si sono imposti due a uno. Al ventiquattresimo squillo dei blucelesti, con azione orchestrata sulla destra e cross di Urso, che trova il tuffo di testa di Kritta che non inquadra però lo specchio. Dall’altra parte, poco dopo, Cannistrà trova il taglio in altri di Samele, che calcia tra un tiro e un cross, con la sfera che si perde a lato. Al trentaquattresimo è l’ex Galeandro a liberarsi per il tiro, scaldando i guantoni di Furlan che respinge in tuffo. ella ripresa un minuto e mezzo e brivido per la retoguardia di casa, con Pinto che scaglia un grand destro dalla mezza luna dell’area, sfiorando il palo. Poco dopo gli ospiti la sbloccano: punizione dalla trequarti, colpo di testa di Previtali, la palla rimane giocabile e in mischia Ferrri è il più lesto di tutti a depositare in rete. I padroni di casa reagiscono però e trovano il provvidenziale pareggio: angolo dalla sinistra e colpo di testa di capitan Battistini che vale l’uno a uno. Alla mezz’ora i blucelesti completano la rimonta: grande botta di Urso, Mazza respinge come può e in tap in Duca segna da pochissimi passi. I milanesi optano per un triplo cambio e provano il tutto per tutto. A otto dal termine incredibile tiro di Vitale sulla traversa, la palla va sulla schiena di Furlan, con la sfera che tocca il palo ma non entra.E’ l’ultima emozione, il Lecco conquista la qualificazione sconfiggendo una Giana Erminio che ha comunque ben figurato. Domani si conosceranno gli abbinamenti del terzo turno.

Lecco – Giana Erminio

Lecco (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone (15’st Tanco), Romani; Urso, Metlika, Mallamo (28’st Zanellato), Kritta (41’st Bonaiti); Duca; Sipos (41’st Voltan), Konaté (15’st Parker). In panchina. Dalmasso, Ferrini, Pellegrino, Ndongue, Mihali, Basili, Anastasini. All. Valente

Giana (3-5-2): Mazza; Cannistrà, Ferri (14’st Piazza), Colombara (31’st Nucifero); Previtali (31’st Albertini), Vitale, Marotta (45’st Nelli), Pinto, Ruffini (31’st Lischetti); Galeandro, Samele. In panchina. Zenti, Azzolari, NBallabio, Rizzo, Duca, Occhipinti, Gabbiani. All. Espinal.

Gol: 5’st Ferri , 18’st Battistini , 30’st Duca

Arbitro: Nigro di Prato