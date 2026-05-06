Calcio Serie C – La Juventus U23 battuta dalla Pianese: per la squadra di Brambilla finiscono qui i playoff

Alessandria (Juventus U23 – Pianese 0-2) – Esce al secondo turno dei playoff la Juventus U23 che, nonostante il fattore campo a favore, perde per 2-0 contro la Pianese salutando con largo anticipo ogni velleità di promozione. Le reti che hanno deciso l’incontro sono avvenute nel secondo tempo: prima un tiro da fuori di Bertini supera Mangiapoco poi, in pieno recupero, Sodero conclude, sulla respinta si avventa Colombo che a porta vuoto firma il gol del passaggio del turno. Una partita soporifera nel primo tempo che si accende nella ripresa con una Juventus Next Gen che anche dopo lo svantaggio ha provato a costruire qualcosa senza però mai dare l’idea di essere pericolosa. Una stagione soddisfacente quella della squadra di Brambilla che rimane in categoria e che può già preparare la prossima stagione con la speranza di poter ripetere l’annata appena conclusa.

Juventus U23 – Pianese

Juventus Next Gen: Mangiapoco, Gil (37’ st. Cerri), Macca, Puczka (27’ st. Van Aarle), Anghelè (21’ st. Oboavwoduo), Savio, Faticanti, Guerra (Cap.) (21’ st. Deme), Scaglia F., Pagnucco, Licina.

In panchina: Scaglia S., Fuscaldo, Owusu, Deme, Amaradio, Verde, Brugarello, Ooavwoduo, Van Aarle, Mazur, Leone, Grelaud, Cerri. Allenatore: Massimo Brambilla

Pianese: Filippis, Amey, Ianesi (1’ st. Sodero), Gorelli, Tirelli, Bertini, Fabrizi (39’ st. Colombo), Proietto (Cap.) (15’ st. Simeoni), Coccia (15’ st. Ercolani), Masetti, Martey (15’ st. Ongaro). In panchina Nespola, Zambuto, Colombo, Pathe Balde, Simeoni, Ongaro, Ercolani, Spinosa, Xhani. Allenatore: Alessandro Birindelli

Gol: 35’ st. Bertini , 47’ st. Colombo

Arbitro: Gabriele Sacchi (Macerata)