Carambola di un’auto che colpisce altre auto parcheggiate prima di ribaltarsi

Alessandria – Per cause in corso di accertamento oggi pomeriggio verso le cinque e mezza in Via 4 Novembre, un’auto fuori controllo si è ribaltata dopo essere finita contro alcune auto parcheggiate. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118, una pattuglia della Polizia di Stato e una della Polizia Locale che hanno raccolto gli elementi necessari a ricostruire la dinamica del singolare incidente. L’automobilista è stato trasportato all’ospedale in codice verde per alcune ferite guaribili in pochi giorni.