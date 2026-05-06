Troppe aggressioni al Pronto Soccorso, la Polizia ha realizzato un presidio permanente all’interno dell’ospedale

Vercelli – È preoccupante la situazione della sicurezza nell’ospedale di Vercelli dopo ben 17 aggressioni dall’inizio dell’anno nel Pronto Soccorso. Per questo ieri al Sant’Andrea è stato inaugurato il nuovo Posto di Polizia alla presenza di autorità civili e militari, tra cui la Questura Giuseppina Suma, il Prefetto Lucio Parente e il Procuratore della Repubblica Ilaria Calò. Il Posto di Polizia è stato realizzato ampliando il precedente punto di accesso, situato vicino all’ingresso del Pronto Soccorso. È in programma anche l’installazione di telecamere nell’area interessata. Il vecchio Posto di Polizia era già presente all’interno del Pronto Soccorso ma, data l’emergenza, per avere maggiore visibilità serviva un ingresso esterno e indipendente, evitando così che gli Agenti in servizio fossero in contatto diretto con gli utenti e avessero la possibilità di tutelare la privacy delle persone che devono fare denunce o segnalare eventuali problemi di sicurezza.