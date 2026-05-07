Badante colpita sui risparmi di una vita: uomo di 39 anni arrestato per truffa da 24.000 euro

Genova – Truffa da 24.000 euro a Genova. La Procura ha identificato e fatto arrestare uno dei presunti autori: si tratta di Alexei Railean, cittadino moldavo di 39 anni. La vittima, badante ucraina che vive e lavora a Genova. Tra il 26 e il 29 Maggio scorso la donna è stata contattata da falsi funzionari di banca e sedicenti poliziotti. Con documenti contraffatti della Banca d’Italia e la promessa di cassette di sicurezza per proteggere i suoi risparmi, i truffatori l’hanno convinta a effettuare un bonifico da 2.000 euro e a consegnare in due occasioni, direttamente sotto casa, 22.000 euro in contanti. Le foto scattate dalla stessa vittima mentre consegnava il denaro hanno permesso agli investigatori di riconoscere l’uomo, con la maglia rossa mentre ritirava i soldi. Il sostituto procuratore Elena Schiavetta ha iscritto Railean per truffa aggravata in concorso di persone e ha ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere, già eseguita. Le indagini proseguono per identificare il complice ancora a piede libero.