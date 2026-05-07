Commerciante si accascia e muore dopo uno scippo

Pinerolo (TO) – È riuscito a contattare i carabinieri dopo il furto, poi si è accasciato sul marciapiede e per lui non c’è stato nulla da fare. Un uomo di 60 anni, gestore del magazzino San Carlo a Bicherasio, è morto Martedì 5 Maggio, intorno alle 19, in pieno centro a Pinerolo. L’uomo era arrivato in piazza Cavour, con la sua Jeep. Sarebbe sceso con in mano una cassetta contenente il denaro frutto del suo lavoro, probabilmente per andarla a depositare, ma una persona gliel’ha sottratta per darsi alla fuga. Lui è riuscito a chiamare i carabinieri, ma ha appena avuto il tempo di dire che era stato derubato, prima di sentirsi male. Malgrado l’intervento del 118 per lui non c’è stato nulla da fare.Toccherà agli uomini dell’Arma individuare il colpevole o i colpevoli dello scippo e definire la dinamica. Non è escluso che lo scippatore conoscesse le abitudini del commerciante e magari l’avesse seguito fino in piazza, per poi impossessarsi del denaro, appena sceso dall’auto.