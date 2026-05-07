Si “blocca” l’ufficio del Giudice di Pace dopo che la funzionaria è andata in pensione

Alessandria – Molti fascicoli e la posta digitale sono al palo da oltre un mese dopo che la funzionaria della Cancelleria Civile del Giudice di Pace è andata in pensione e non è stata ancora rimpiazzata. Il grave ritardo sarebbe dovuto anche al fatto che gli uffici del Giudice di Pace non hanno beneficiato degli addetti all’Ufficio per il Processo finanziati dal Pnrr, risorse che invece hanno consentito al Tribunale di tamponare almeno in parte le carenze di personale. Ora si attende entro giugno che siano nominati nuovi assistenti amministrativi provenienti da un concorso nazionale del Ministero della Giustizia.