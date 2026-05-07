Una donna è stata trovata morta in un parco nel milanese

Milano – Nessun segno evidente di violenza sul corpo, forse una morte naturale per cause ancora da accertare.Una donna di 60 anni è stata trovata morta in un’area verde a Milano. A segnalare la presenza senza vita di una donna all’interno del parco è stato un passante. Pochi minuti prima delle 20:30 di Mercoledì 6 Maggio sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pioltello insieme al personale del 118, allertato in codice rosso. I soccorsi sono giunti nel parco con un’ambulanza e un’automedica ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sarà l’autopsia a fare luce sulle cause del decesso: dai primi riscontri sembrerebbe trattarsi di una morte naturale. Nessun segno di violenza che potrebbe suggerire la responsabilità di terzi e nemmeno dettagli che lascerebbero intendere si sia trattato di un gesto volontario. I militari dell’Arma sono al lavoro per identificare la vittima.