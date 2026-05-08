Arrivano le risorse dalla Regione Piemonte per riqualificare l’area ex Ibl di Casale

Casale Monferrato (AL) – Dalla Regione Piemonte arriveranno risorse per 1.335,000 euro al Comune di Casale per l’area ex Ibl, nel quartiere di Oltreponte, finalizzato a un progetto di rigenerazione urbana al quale la città aveva partecipato aderendo a un bando regionale. Dopo che la fabbrica di lavorazione del legno fu trasferita nella zona industriale di Coniolo, al suo posto sorgerà un’area verde a beneficio dei cittadini. Si partirà entro l’anno con la demolizione dei fabbricati esistenti su una superficie di circa 26.000 metri quadrati.