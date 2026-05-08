Calcio Serie A – Il toro batte il Sassuolo 2-1 in rimonta: a segno Simeone e Pedersen

Torino ( Torino – Sassuolo 2-1) – Il Toro batte 2-1 il Sassuolo e vince dopo essere passato in svantaggio all’inizio della ripresa. Primo tempo in cui parte meglio il Sassuolo: al 2′ Pinamonti lanciato in profondità in area trova la conclusione ma c’è la parata bassa di Paleari. Al 9′ il toro si fa vedere per la prima volta dalle parti di Muric: Gineitis conclude dall’ distanza ma trova la parata bassa di del portiere. Al 11′ occasionissima dei padroni di casa: angolo dalla sinistra, colpo di testa di Coco con la palla che tocca la traversa e batte sulla linea di porta per poi rientrare in campo. Un minuto più tardi Nije si trova sulla testa la palla del vantaggio ma colpisce di testa alto. Al 14′ risponde il Sassuolo: Lipani lanciato in profondità, la conclusione parata di Paleari finisce sui piedi di Pinamonti che a a porta vuota tira alto. Prima dell’intervallo altra chance toro: Vlasic in area prova una rovesciata Muric para in corner. Primo tempo finisce 0-0. Nel secondo tempo subito al 6′ passa il Sassuolo: dopo una conclusione di Lipani respinta dal portiere, sulla ribattuta si avventa Thorsvedt che a porta vuota insacca lo 0-1. Al 21′ è pari Torino: su un cross dalla destra Simeone colpisce di testa a insacca alle spalle di Muric. Al 24′ rimonta completata: cross di Zapata per la testa di Pedersen che di testa batte di nuovo Muric.

Torino – Sassuolo

Torino: 1 Paleari, 4 Prati (20′ Illkhan), 10 Vlasic, 18 Simeone (40′ Kulenovic), 20 Lazaro (13′ Pedersen), 23 Coco, 33 Obrador (40′ Nkounkou), 35 Marianucci, 66 Gineitis, 77 Ebosse, 92 Nije (13′ Zapata) . All. D’Aversa

Sassuolo: 49 Muric, 3 Doig (29′ Garcia), 6 Walukiewicz, 7 Volpato 8 (16′ Berardi), 18 Matic (35′ Bakola), 25 Coulibaly, 35 Lipani (16′ Kone), 42 Thorstvedt, 45 Laurentie, 80 Muharemovic, 99 Pinamonti (29′ Nzola). All. Grosso

Gol: st 6′ Thorsvedt, 21′ Simeone, 24′ Pedersen

Arbitro: Galipò

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