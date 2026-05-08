Denunciato a Spinetta Marengo uomo per abbandono illecito di rifiuti

Spinetta Marengo (AL) – Una rete da letto, mobili e altre suppellettili abbandonati tra i rifiuti nel sobborgo di Spinetta Marengo. È quanto hanno accertato nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale di Alessandria al termine di un’attività di monitoraggio mirata condotta nella zona. L’operazione, supportata dall’utilizzo di strumenti tecnologici di recente acquisizione, ha permesso di identificare il presunto responsabile dell’abbandono illecito dei rifiuti. Per il cittadino è così scattata la denuncia. Dal comando sottolineano come l’attività di controllo sul territorio sia svolta in maniera costante anche attraverso l’uso di apparecchiature tecnologiche, con l’obiettivo di contrastare comportamenti che arrecano danno all’ambiente e al decoro urbano.