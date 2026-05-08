Denunciato ragazzo di 26 anni nel torinese per possesso illecito di sigarette e articoli pirotecnici

Avigliana (TO) – Si sono concluse in poco più di una settimana le indagini dei Carabinieri della Stazione di Avigliana che hanno portato, nei giorni scorsi, a denunciare a piede libero un ragazzo di 26 anni residente a Sant’Ambrogio a Torino. Gli investigatori hanno trovato nella sua abitazione una considerevole quantità di TLE ( tabacchi lavorati esteri), oltre 500 tra pacchetti di sigarette pacchi di tabacco, un articolo pirotecnico con più di mezzo chilogrammo di polvere pirica, 2500 fiammiferi, due luci di segnalazione, 250 filtri al carbone attivo, un tablet e un pc portatile. Bottino presumibilmente provento di un furto commesso lo scorso 29 aprile in un bar di Susa e per questo oggetto di sequestro probatorio. I militari hanno dunque provveduto a denunciare in stato di libertà l’uomo alla Procura della Repubblica di Torino per “ricettazione” e a segnalare alla competente Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti: il ventiseienne è stato infatti anche trovato in possesso di una modica quantità di hashish.