Trovato ubriaco in strada ma era ricercato: aveva accoltellato un ragazzo

Milano – Un fendente alla gola con un frammento di bottiglia. In pieno giorno. I fatti risalgono allo scorso 19 Aprile. Intorno alle 13.30, un ragazzo di 20 anni, cittadino egiziano, è stato accoltellato alla gola davanti al McDonald di via Carlo Farini. Il giovane era assieme a due suoi amici fuori dal fast food quando un uomo gli si è avvicinato alle spalle, gli ha immobilizzato la testa e sferrato un fendente alla gola per poi allontanarsi. Tutta la terribile sequenza è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del fast food. Sono stati i due amici del ragazzo, impietriti dalla scena che avevano appena visto, a lanciare l’allarme. Sul posto erano intervenuti soccorritori del 118 con due ambulanze e un’automedica insieme alla Polizia. La vittima era stata trasportata al pronto soccorso Niguarda in codice rosso dove era stato operato d’urgenza. Il responsabile è stato fermato dai Carabinieri in Brianza, nel corso di un normale controllo. Quando i carabinieri hanno approfondito la posizione dell’uomo è emerso che a suo carico pendeva un provvedimento cautelare di fermo emesso dalla procura della Repubblica di Milano. Era ricercato per una violenta aggressione. Ora è in carcere a Monza.