Anziana truffata: arrestati i malviventi, recuperata la refurtiva

Roasio (VC) – Un’anziana che vive in una frazione di Roasio ha ricebuto una telefonata da un sedicente “Pubblico Ufficiale” per informarla che la figlia aveva investito una donna e una bambina. Pder venire incontro alla figlia, l’anziana avrebbe dovuto cersare solfi e preziosi. A rendere tutto ancora più credibile una voce femminile che diceva “Mamma, aiutami!”, Dopo poco ha suonato alla porta un giovane complice che si è fatto consegnare oro e contanti che l’anziana aveva racimolato. E poi è sparito. L’anziana s’è insospettita e ha chiamato la Polizia che ha fermato il ragazzo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con addosso ancora tutta la refurtiva. È stato poi scoperto da dove arrivava, consentendo di arrestare anche chi aveva telefonato e la donna che aveva imitato la voce della figlia, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima della truffa.