Calcio Serie A – La Juventus batte il Lecce e accende la corsa champions

Lecce ( Lecce – Juventus 0-1) – Nella trentaseiesima giornata di Serie A, la Juventus vince 1-0 al Via del Mare contro il Lecce e si porta momentaneamente a +4 sulla Roma impegnata a Parma. I bianconeri sbloccano la sfida dopo soli 10 secondi: Vlahovic segna la rete più veloce della storia della Vecchia Signora. Subito dopo, Di Gregorio è superlativo su Banda, ma gli ospiti sfiorano ancora il gol con Conceiçao che centra il palo. Falcone evita la doppietta del serbo, poi la partita rallenta. Nella ripresa, due gol annullati per fuorigioco: il primo al 48′ a Vlahovic, il secondo undici minuti dopo a Kalulu. Nel finale, N’Dri entra e ha l’occasione per pareggiare ma trova solo l’esterno della rete. La Juventus resiste e, pur non chiudendola, vince una partita complicatissima: Spalletti sale momentaneamente al terzo posto a +1 sul Milan, la Champions è più vicina ma ora dovrà “tifare” Parma. I salentini restano a +4 sulla Cremonese, impegnata in casa col Pisa già retrocesso e dunque potenzialmente a -1: per la salvezza ci sarà ancora da sudare.

Lecce- Juventus

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga (25′ st Helgason), Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom (17′ st Jean); Pierotti, Coulibaly, Banda (31′ st N’Dri); Cheddira (31′ st Camarda). In panchina.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Pérez, Gandelman, Gorter, Matchwinski, Kovac. All.: Di Francesco

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (38′ st David); Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao (38′ st Zhegrova), McKennie (41′ st Gatti), Yildiz (38′ st Boga); Vlahovic (32′ st Holm). In panchina.: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti. All.: Spalletti

Gol: 1′ Vlahovic

Arbitro: Colombo