Calcio Serie A – L’Inter batte la Lazio all’Olimpico per 3-0

Roma ( Lazio – Inter 0-3) – L’Inter batte la Lazio all’Olimpico, ritrova il gol di capitan Lautaro e lancia un forte segnale ai biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia. Successo nerazzurro per 3-0 nell'”antipasto” della partita che si giocherà ancora ancora in questo stadio mercoledì sera.Proprio in vista della finale, sia Chivu che Sarri propongono un leggero turnover: i nerazzurri si schierano con Diouf e Carlos Augusto esterni di centrocampo e Mkhitaryan mezzala; torna titolare Lautaro, che va a comporre la coppia con Thuram. Sarri, invece, schiera dall’inizio Pellegrini e Dele-Bashiru al posto dei diffidati Tavares e Taylor, mentre a sinistra nel tridente trova spazio Pedro, visto l’infortunio di Zaccagni (che “dovrebbe farcela per mercoledì”, ha detto Sarri nel prepartita).Dopo una prima fase di studio, alla prima azione offensiva gli ospiti passano in vantaggio con Lautaro Martinez al 6’. Su rimessa laterale da sinistra, rilancio di testa diThuram che mette sul secondo palo per la mezza rovesciata di Lautaro. Raddoppio dell’Inter al 39’ con Sucic che batte Motta dal limite dell’area su assist di Martinez. L’Inter ancora avanti e a segno con Mkhitaryan al 76’.

Lazio – Inter

Lazio (4-3-3): Motta ; Marusic (77′ Lazzari ), Gila (56′ Provstgaard ), Romagnoli , Pellegrini ; Basic , Rovella (56′ Patric ), Dele-Bashiru ; Cancellieri (56′ Isaksen ), Noslin, Pedro (62′ Dia ). All. Sarri

Inter (3-5-2): J. Martinez ; Bisseck , Acerbi , Bastoni (63′ Luis Henrique ); Diouf , Sucic (80′ Mosconi ), Barella (46′ Frattesi ), Mkhitaryan , Carlos Augusto ; Thuram (46′ Bonny ), Lautaro Martinez (63′ Dumfries ). All. Chivu

Gol: 6′ Lautaro, 39′ Sucic, 76′ Mkhitaryan

Arbitro: Abisso