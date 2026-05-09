Calcio Serie B – La Virtus Entella batte 2-1 la Carrarese e si salva

Chiavari ( Virtus Entella – Carrarese 2-1) – La Virtus Entella è salva! I biancocelesti festeggiano la salvezza grazie alla vittoria interna contro la Carrarese. Sarà dunque di nuovo Serie B per la formazione chiavarese, giunta all’obiettivo dopo un’annata con luci e ombre. I ragazzi di Chiappella la sbloccano al 24′ con Tirelli, pallonetto da fuori dopo l’errore di Bleve che regala palla ai padroni di casa con un colpo di testa a metacampo. In avvio di ripresa il raddoppio di Cuppone, sfruttando un altro errore del portiere ospite in uscita. Poco dopo il gran pari di Zanon sugli sviluppi di un corner, stop e tiro che Del Frate non può intercettare. I gialloblu troverebbero anche il pari con Rouhi, ma il 2-2 viene annullato. Qualche momento di apprensione nei minuti seguenti, ma l’Entella porterà la nave in porto.

Virtus Entella – Carrarese

Virtus Entella: Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (58’ Mezzoni), Karic, Squizzato (58’ Benedetti), Franzoni, Di Mario (87’ Nichetti); Tirelli (74’ Debenedetti), Cuppone (87’ Alborghetti). In panchina. Colombi, Syaulis, Stabile, Dalla Vecchia, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo. All. Chiappella

Carrarese: Bleve; Ruggeri, Oliana, Illanes (69’ Bouah); Zanon, Melegoni (60’ Hasa), Schiavi, Zuelli, Belloni (46’ Rouhi); Abiuso (46’ Finotto), Distefano (83’ Torregrossa). In panchina. Fiorillo, Rubino, Lordkipanidze, Sekulov Liberali, Parlanti, Guercio. All. Calabro.

Gol: 24’ Tirelli , 46’ Cuppone , 50’ Zanon

Arbitro: Fabbri di Ravenna