Calcio Serie B – Pari per 2-2 tra Monza ed Empoli: la promozione per i brianzoli passa dai playoff

Monza ( Monza – Empoli 2-2) – Nella trentottesima e ultima giornata della stagione regolare di Serie BKT finisce 2-2 all’U-Power Stadium tra Monza ed Empoli, con i toscani che pareggiano al 91’ e festeggiano la salvezza. I brianzoli chiudono terzi a 76 punti, una quota altissima ma che per la prima volta non è sufficiente per assicurarsi la Promozione diretta. Per inseguirla sarà necessario affrontare i playoff, in cui la squadra di Bianco debutterà sabato 16 maggio alle 20.00, nella semifinale d’andata sul campo della vincente del preliminare Modena-Juve Stabia. Passano 32 secondi dal fischio d’inizio e Shpendi sigla lo 0-1 battendo Thiam da pochi passi col destro. Doccia gelata per i biancorossi, che passato lo shock vanno all’assalto del pareggio. Al 6’ gran destro al volo di Cutrone sul secondo palo che spaventa Fulignati. Al 8’ ci prova Carboni che si coordina benissimo col sinistro sfiorando il gran gol. Assedio dei padroni di casa, che vanno ancora vicini al 1-1 al 10’. Sul cross pericoloso di Caso, Cutrone e Bakoune non riescono a trovare la zampata vincente sul secondo palo.. Il Monza torna ad attaccare e al 29’ trova il meritato pareggio con Petagna. Azione fotocopia di quella di cinque minuti prima, con la sponda di Cutrone e il rasoterra col piattone sinistro che questa volta batte un incerto Fulignati. Nono gol in campionato per Petagna e 1-1.Anche la ripresa comincia nel segno del Monza che attacca e al 50’ Lucchesi di testa impegna Fulignati. Al 59’ Birindelli sprinta e calcia col destro: il portiere azzurro è ancora attento. Bianco si gioca un doppio cambio al 60’, inserendo Dany Mota e Alvarez per un assetto super offensivo. Quest’ultimo al 65’ scambia benissimo con Cutrone e calcia a botta sicura: la difesa toscana si salva in corner. Il 2-1 è soltanto rimandato di pochi secondi, perché sugli sviluppi dell’angolo la palla arriva a Caso, che pennella un cross perfetto per la testa di Delli Carri. Secondo gol in campionato per il difensore ex Padova che completa la rimonta e fa 2-1. Al 70’ altro doppio cambio per i biancorossi: entrano Ciurria e Colombo. Il Monza non si ferma e al 77’ Alvarez impegna Fulignati con una splendida punizione. Nel finale si rivede anche Antov, che torna in campo al 86’ dopo il lungo infortunio. I risultati degli altri campi condannerebbero l’Empoli al playout. I toscani spingono e al 91’ trovano il 2-2 con la girata mancina di Shpendi, che da pochi passi batte Thiam e firma la sua doppietta. Una rete che consente alla squadra di Caserta di salvarsi direttamente. Finisce 2-2.

Monza – Empoli

Monza (3-4-1-2) : Thiam; Bakoune (60′ Mota Carvalho), Delli Carri, Lucchesi; Birindelli (86′ Antov), Hernani (69′ Colombo), Pessina, Carboni; Caso (69′ Ciurria); Petagna (60′ Alvarez), Cutrone. In panchina: Pizzignacco, Strajna, Brorsson, Antov, Obiang, Keita, Colombo, Ciurria, Capolupo, Colpani, Mota. Allenatore: Paolo Bianco

Empoli(3-5-2) : Fulignati; Guarino, Romagnoli (86′ Bianchi), Lovato; Candela, Magnino, Yepes (80′ Haas) Ghion (46′ Degli Innocenti), Elia (71′ Ceesay); Shpendi, Nasti(71′ Popov). In panchina: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Moruzzi, Saporiti, Popov, Bianchi. Allenatore: Fabio Caserta.

Gol: 1′ Shpendi, 29′ Petagna, 65′ Delli Carri, 91′ Shpendi

Arbitro: Sig. Marcenaro di Genova