Calcio Serie B – Pescara e Spezia pareggiano 1-1 e scendono entrambe in serie C

Pescara ( Pescara – Spezia 1-1) – Lo Spezia retrocede in Serie C e non riesce a salvare nemmeno l’orgoglio. La sentenza dell’Adriatico è crudele e definitiva: il pareggio contro il Pescara nell’ultima giornata del campionato di Serie B pone la parola fine su una stagione disastrosa, culminata con il ritorno in terza serie dopo 14 anni. Un epilogo ampiamente annunciato, reso ancora più pesante dall’ennesima prestazione sottotono di una squadra che aveva un solo obbligo: vincere. Per oltre un’ora, infatti, non si è percepita neppure la volontà di provare a chiudere dignitosamente la stagione. Nemmeno la voglia di salvare almeno la faccia, pur nella consapevolezza che il solo successo dello Spezia non sarebbe bastato per conquistare la salvezza, viste le contemporanee vittorie di Bari e Reggiana. E invece anche all’Adriatico è andata in scena l’ennesima prova fragile, spenta e priva di sussulti di una squadra che per tutta la stagione non è mai riuscita a reagire davvero.Dopo undici stagioni in Serie B, intervallate dalle tre vissute in Serie A, lo Spezia retrocede con pieno merito in Serie C e lo fa da penultimo in classifica, proprio davanti agli abruzzesi. Anche contro il Pescara si è vista una squadra senza idee, senza gioco e troppo spesso senza orgoglio. Conseguenza diretta degli errori accumulati dal club nel corso dell’ultimo anno, dalla programmazione successiva alla finale playoff persa, fino alla trasferta in Abruzzo, ultimo atto di una stagione sportivamente tragica. La gara si sblocca all’11’ ed è il Pescara a portarsi avanti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Faraoni controlla di petto in area e lascia partire una rasoiata che sorprende Mascardi, non impeccabile nell’occasione visto che il pallone gli passa sotto le gambe.Lo Spezia riesce infine a trovare il pareggio al 73’ con Artistico: Lapadula serve l’attaccante aquilotto che, tutto solo davanti alla porta sguarnita, deposita in rete il pallone dell’1-1 firmando il suo tredicesimo centro stagionale.

Pescara – Spezia

Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Bonfanti; Adamo (46′ Sernicola), Comotto (66′ Nagy), Romano, Valoti (24′ Vignali), Beruatto (76′ Aurelio); Lapadula, Di Serio (46′ Artistico). All.: D’Angelo. In panchina.: Loria, Radunovic, Sernicola, Bertoncini, Vignali, Ruggero, Aurelio, Bellemo, Nagy, Artistico, Skjellerup.

Pescara (4-3-2-1): Saio; Letizia (78′ Olivieri), Capellini, Bettella, Faraoni; Valzania (78′ Tsadjout), Brugman, Acampora (71” Caligara); Olzer, Insigne; Di Nardo. All.: Gorgone. In panchina.: Brondbo, Gravillon, Corbo, Altare, Lamine Fanne, Oliveri, Meazzi, Caligara, Graziani, Merola, Russo, Tsadjout.

Gol: 10′ Faraoni (P), 74′ Artistico (S);

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.