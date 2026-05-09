Calcio Serie B – Sconfitta per la Sampdoria a Reggio Emilia: finisce 1-0 per la Reggiana

Reggio Emilia ( Reggiana – Sampdoria 1-0) – La Sampdoria chiude un deludente campionato con una sconfitta, perdendo 1-0 a Reggio Emilia con la Reggiana. Decide un gol di Novakovich nella ripresa: una rete che non permette agli emiliani di evitare la retrocessione in Serie C. Anche con una vittoria comunque i blucerchiati – che sono parsi scarichi dopo la salvezza conquistata una settimana fa – non sarebbero riusciti ad agganciare l’ottavo posto e i playoff. Una Samp che chiude al 13esimo posto un altro campionato negativo e che si accinge ad affrontare – non senza dubbi sugli scenari futuri – il quarto campionato cadetto di fila.

Reggiana – Sampdoria

Reggiana: Micai; Libutti, Vicari (10′ pt Papetti), Lusuardi, Bozzolan; Reinhart (37′ st Vallarelli), Charlys; Lambourde (37′ st Bertagnoli), Portanova, Rover (1′ st Novakovich); Gondo (11′ st Girma). In panchina. Seculin, Bozhanaj, Quaranta, Sampirisi, Tripaldelli, Belardinelli, Fumagalli. All. Bisoli.

Sampdoria: Martinelli; Palma, Hadzikadunic (41′ st Ferrari), Viti, Cicconi (32′ st Pafundi); Henderson (41′ st Casalino), Esposito, Barak (23′ st Soleri), Depaoli (23′ st Giordano); Coda, Begic. In panchina. Ghidotti, Ravaglia, Coucke, Riccio, Ricci, Amarandei, Diop. All. Lombardo.

Gol: st 31′ Novakovich.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.