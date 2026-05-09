Calcio Serie C – L’andata del playout se la aggiudica la Torres: Bra sconfitto in casa per 1-0

Sestri Levante (Bra – Torres 0-1) Vince la Torres. Al termine di 90 minuti intensi e complicati i rossoblu portano a casa il risultato, e il primo turno dei playout, nello stadio di Sestri Levante battendo il Bra grazie al gol di Di Stefano nel primo tempo nato da una splendida triangolazione Sala-Liviero per il il tap-in del siciliano alla decima rete stagionale. I sassaresi soffrono le incursioni giallorosse, in particolare nel finale ma reggono in virtù di una notevole prova difensiva di Baldi, Antonelli e, soprattutto, Nunziatini, che ha sbrogliato più di una matassa. Annullato un gol per offside a Sorrentino ma anche a Sinni. Ma i sardi hanno ottenuto il successo con una prova collettiva di sacrificio che ha visto tutti giocare per la causa pressando senza sosta sui portatori di palla. Vinta la prima partita l’appuntamento è per sabato prossimo alle 20.30 al Vanni Sanna per il ritorno.

Bra – Torres

Bra (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Brambilla, Lia, Lionetti, Fiordaliso, La Marca; Sinani, Baldini. All. Nisticò

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Brentan, Mastinu, Liviero; Sala, Di Stefano; Sorrentino. All. Greco

Gol: pt 22′ Di Stefano

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera