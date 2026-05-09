Calcio Serie D – Il Varese la spunta nel finale con la Biellese: è finale playoff

Biella ( Biellese – Varese 1-2) – La cavalcata playoff del Varese continua. I biancorossi sbancano il “Vittorio Pozzo” superando la Biellese per 1-2 e ora attendono l’esito di Ligorna-Chisola per conoscere l’avversario che sfideranno nella loro prima finale playoff dal 2022. In un ambiente caldissimo e senza il sostegno del proprio pubblico, la squadra di Andrea Ciceri resiste all’assalto iniziale dei piemontesi grazie a una difesa attenta e a diversi interventi decisivi. Il piano partita del Varese è chiaro: soffrire e colpire in ripartenza. E proprio nel recupero del primo tempo arriva il vantaggio: Tentoni pennella un traversone perfetto per Sovogui, che con il mancino fulmina Ghisleri e firma lo 0-1. Nella ripresa, i padroni di casa aumentano la pressione e trovano il pareggio con Naamad, bravo a risolvere una mischia in area dopo il palo colpito pochi minuti prima. Il Varese è spalle al muro, ma a cinque minuti dalla fine, esce fuori il cuore dei biancorossi. Sulla punizione di Palesi, Bertoni salta più in alto di tutti e insacca la rete che regala al Varese un altro giro di pista in questa stagione infinita.

Biellese – Varese

Biellese (3-5-2): Ghisleri; Tomasino (26′ st Gila), Graziano, Pavan (14′ st Facchetti); Marra (42′ st Artiglia), Di Cesare, Capellupo (14′ st Sekka), Colletta (42′ st Bottone), Finizio; Beltrame, Naamad. In panchina: Vergna, Facchetti, Gaida, Velcani, Madiq, Sekka. All.: Prina.

Varese (3-4-1-2): Bugli; De Ponti, Bruzzone, Bertoni (45′ st Costante); Agnelli, Palesi, Malinverno, Berbenni; Tentoni (1′ st Cogliati); Sovogui (44′ st Marangon), Guerini (48′ st Qeros). In panchina: Taina, Pliscovaz, Fabris, Romero, Del Signore. All.: Ciceri.

Gol: 46′ pt Sovogui , 19′ st Naamad , 41′ st Bertoni

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino