Mamma e neonato travolti da un’auto

Asti – Per cause in corso di accertamento una donna di 29 anni, con nel marsupio il figlio di quattro mesi, è stata investita nel pomeriggio di ieri da una Opel Corsa condotta da una donna anziana in Via Monsignor Marello, nella zona Nord della città nelle vicinanze della rotonda che collega Via Marello a Via Foscolo a pochi passi dallo stadio comunale davanti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. I primi soccorsi sono stati portati proprio dai Vigili del Fuoco in attesa dell’ambulanza del 118 che si è portata sul posto insieme agli agenti della Polizia Municipale e ai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. si trovava all’interno di un marsupio frontale indossato dalla madre; la forza dell’urto ha proiettato la donna al centro della carreggiata e ha fatto sì che il bimbo finendo dopo un volo di alcuni metri sulla siepe che costeggia la strada. Intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato la mamma al CTO di Torino, mentre il figlioletto è stato elitrasportato al presidio pediatrico Regina Margherita. Per fortuna le loro condizioninon desterebbero eccesiva preoccupazione da parte dei medici.