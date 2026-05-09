Pallacanestro Serie B – Gara 1 dei play-out va a Pesaro: Domenica gara 2 sempre nelle marche

Pesaro ( Loreto Pesaro – Monferrato Basket 70-62) – Dopo avere chiuso la stagione regolare di campionato al terzultimo posto con un record di 9 vittorie e 27 sconfitte, la Novipiù Monferrato Basket di coach Fabio Corbani affronta la serie di play-out contro la squadra del quartiere Loreto di Pesaro. Al “Pala Megabox” di Pesaro, i rossoblu iniziano la serie contro una squadra giovane ma ben bilanciata, con i lunghi Delfino e Valentini a dominare sotto canestro e la freschezza di Sgarzini e Pillastrini pronta a sparigliare le carte quando richiesto da coach Ceccarelli. Loreto Pesaro, dopo un inizio di campionato piuttosto sottotono, ha chiuso in crescendo la stagione regolare. Nei primi minuti di gioco la Consultinvest mostra la sua solidità, scappando subito via a una MB imprecisa in attacco e piuttosto remissiva in difesa. Nel secondo tempo invece la Consultinvest cala di intensità, permettendo una prima fiammata alla MB. Sale in cattedra Tognacci, che trova 16 punti nel primo tempo e ricaccia la Novipiù a 16 punti di distacco all’intervallo lungo. Nella ripresa i casalesi provano più volte con caparbietà la rimonta, con Pesaro che pare tutt’altro che impeccabile. Gara-1 termina con il punteggio di 70-62 e con le squadre piuttosto stanche. Domenica 10 maggio alle ore 19, ancora nelle Marche, andrà in scena gara-2.

Loreto Pesaro – Monferrato Basket

Parziali: 26-11/45-29/62-51

Loreto Pesaro: Valentini 19 (5/9, 2/4), Tognacci 16 (2/6, 4/4), Morandotti 13 (4/7, 0/1), Sgarzini 7 (3/3, 0/1), Delfino 6 (2/7, 0/1), Terenzi 5 (1/4, 1/3), Graziani 2 (1/1), Aglio 2 (1/2, 0/1), Pillastrini (0/1, 0/1), Lomtazde. Machniz, Del Prete n.e. All. G. Ceccarelli.

Monferrato Basket.: Zanzottera 17 (5/10, 1/5), Rupil 13 (2/3, 2/7), Martinoni 11 (3/5, 0/2), Fiusco 9 (1/5, 2/4), Guerra 4 (2/2, 0/4), Giulietti 2 (1/1), Dia 2 (1/3), Osatwna 2 (1/2, 0/1), D’Ambrosio Angelillo 2 (1/1), Marcucci (0/2, 0/3), Mossi (0/1 da tre), Quaroni. All. F. Corbani.