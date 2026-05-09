Pallavolo B1 – Traguardo storico per l’Alessandria Volley: battuta Parella e promozione in A3

Torino ( Parella Torino Volley – Alessandria Volley 0-3) – Finalmente l’Alessandria Volley raggiunge il traguardo per cui ha lavorato per tutta la stagione: la promozione nella nuova A3. Nell’ultima giornata del campionato nazionale di Serie B1 femminile, le alessandrine hanno superato in trasferta Parrella Volley con un netto 0-3 chiudendo la sfida con i parziali di: 25-18, 25-20, 25-20. L’Acrobatica chiude una fantastica stagione con un filotto di 12 vittorie consecutive cha ha permesso alla squadra di Napolitano di raggiungere un obiettivo storico mai centrato prima dal volley cittadino. Alla fine della partita le ragazze hanno festeggiato con staff e tifosi giunti al seguito della squadra.

Parrella Torino Volley – Alessandria Volley

Parziali: 25-18/25-20/25-20

Parrella Volley Torino: 6 Murgia, 21 Fratangelo, 9 Mugnaini, 10 Biagianti, 2 Milani, 5 Carera, 11 Crosetto, 23 Macagno, 3 Grossi, 7 Castino, 18 Tullio, 1 Puglisi, 8 Bonitempo. Coach Medici

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E. Marku, 9 R. Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach. Napolitano