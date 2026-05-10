Adunata di Alpini e movida: notte movimentata per i Soccorsi genovesi

Genova – Nottata movimentata per i soccorritori genovesi divisi tra la movida ordinaria e la presenza per le strade di Genova di migliaia di alpini. L’intervento più critico è avvenuto intorno alle 22 in piazza della Vittoria. Un alpino di 55 anni, colto da un forte dolore toracico, si è presentato autonomamente al punto di primo intervento della Croce Verde. L’elettrocardiogramma ha subito confermato i timori dei sanitari: per l’uomo è scattato il trasferimento d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso del Galliera per un sospetto infarto. Non sono mancati interventi legati all’euforia dei festeggiamenti. Intorno all’una, un alpino di 47 anni è stato soccorso in via della Marina: in forte stato di ebbrezza, l’uomo aveva perso sia il cellulare che l’orientamento, rendendo impossibile il suo rientro all’accampamento. Dopo l’aiuto iniziale della Polizia Locale, è stato trasportato in codice verde al Galliera. Il bilancio complessivo della notte parla di 11 interventi per patologie legate all’alcol in tutta la città, con una concentrazione tra il centro storico e il lungomare e un’età media dei pazienti che si aggira intorno ai 30 anni.