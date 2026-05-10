Calcio Serie A – Il Como si aggiudica un posto in Europa: battuto il Verona 1-0

Verona ( Hellas Verona – Como 0-1) – Giornata storica per il Como: la vittoria del Bentegodi contro il Verona già retrocesso regala ai lariani l’aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo per 1-0 dei lariani è Douvikas, che al 26′ della ripresa batte Montipò con un gran destro. Meglio il Verona nel primo tempo, poi a inizio ripresa Fabregas cambia e nella ripresa è tutta un’altra partita. Dal 10 maggio 2024 con la promozione in Serie A dopo 21 anni al 10 maggio 2026 con l’Europa in tasca: Como sogna.Primo tempo difficile per il Como: il Verona è messo bene in campo e non concede spazi agli avversari. Vojvoda sbaglia tanto, in ombra Nico Paz e Diao, il più brillante tra i lariani è proprio Rodriguez. Le occasioni migliori sono dei padroni di casa: non sono passati neanche 3′ che Butez è chiamato a un grande intervento sul sinistro di Suslov. Uno dei rari squilli del Como nel recupero, quando il solito Rodriguez con una bella giocata mette in mezzo per Douvikas, fino a quel momento non pervenuto, conclusione in angolo.Al 26′ arriva il gol che sblocca la partita: Edmundsson si fa superare da Douvikas che batte Montipò con un gran destro di controbalzo. Il Verona non ci sta: ci prova Suslov (tiro deviato) poi Bowie la mette dentro ma Valentini è in fuorigioco. Ma pericoli per il Como non arrivano. Arriva invece la festa finale per l’Europa.

Hellas Verona – Como

Verona (3-5-2): Montipò ; Nelsson , Edmundsson , Valentini ; Belghali (36′ st Vermesan ), Akpa Akpro (36′ st Isaac ), Gagliardini , Bernede (18′ st Lovric ), Frese ; Suslov , Bowie . in panchina.: Perilli, Toniolo, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Cham, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati. All.: Sammarco .

Como (4-2-3-1): Butez ; Vojvoda (1′ Smolcic ), Kempf , Diego Carlos , Valle (36′ Moreno ); Perrone (1′ st Caqueret ), Da Cunha ; Jesus Rodriguez (1′ st Baturina ), Nico Paz , Diao (35′ st Van der Brempt); Douvikas 7. In panchina.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn. All.: Fabregas .

Gol: 26′ st Douvikas

Arbitro: Di Bello