Calcio Serie A – Il Milan perde per 3-2 in casa contro l’Atalanta: si complica la corsa Champions

Milano ( Milan – Atalanta 2-3) – La domenica della trentaseiesima giornata di Serie A si chiude con il 3-2 dell’Atalanta in casa del Milan. A San Siro, la Dea sblocca già al 7′ con il destro all’angolino di Ederson, mentre al 29′ Zappacosta raddoppia su assist di Krstovic. Prima dell’intervallo Leao, diffidato, si fa ammonire: salterà il Genoa alla penultima, così come Estupiñán e Saelemaekers. Nella ripresa, Allegri mette subito Nkunku mentre Palladino perde Scalvini per infortunio e inserisce Kossounou (che a sua volta si ferma dopo l’ora di gioco), ma al 51′ ecco il tris dei nerazzurri: Ederson recupera palla e serve Raspadori che la mette sotto la traversa sul palo di Maignan. La rete sembra chiudere il match, ma tra l’88’ con Pavlovic e il 94′ con Nkunku su rigore i rossoneri accorciano. L’Atalanta, però, resiste ed è aritmeticamente settima: ora deve tifare Inter in Coppa Italia per arrivare almeno in Conference. Il Milan è a 67 punti, gli stessi della Roma: Allegri è davanti a Gasperini solamente per gli scontri diretti.

Milan – Atalanta

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter (13′ st Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek (1′ st Nkunku), Ricci, Rabiot, Bartesaghi (35′ st Estupiñán); Gimenez (14′ st Füllkrug), Leao (13′ st Fofana). In panchina.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (3′ st Kossounou, 18′ st Ahanor), Hien, Kolasinac; Zappacosta (10′ st Bellanova), de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere (18′ st Pasalic), Krstovic, Raspadori. In panchina.: Rossi, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Obric, Vavassori. All.: Palladino

Gol: 7′ Ederson , 29′ Zappacosta , 6′ st Raspadori , 43′ st Pavlovic , 49′ st rig. Nkunku