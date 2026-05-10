Calcio Serie C -Finisce in parità tra Pianese e Lecco: tutto rimandato al ritorno

Piancastagnaio ( Pianese – Lecco 1-1) – Finisce 1 a 1 il match d’andata tra la Pianese e il Lecco valido per il primo turno nazionale dei playoff. La partita di questa sera, domenica 10 maggio 2026, lascia tutto aperto in vista del ritorno di mercoledì al Rigamonti Ceppi quando ai blucelesti basterà un pareggio per superare il turno. La partita inizia con quindici minuti di ritardo a causa della nebbia. I blucelesti fanno la partita giocando con autorità nella metà campo ospite. Ma l’espulsione di Duca al 18’, per un colpo al volto su Ercolani giudicato evidentemente intenzionale, cambia il copione tattico. Il Lecco però non si scompone, trovando a sorpresa il vantaggio. Sul cross di Urso dalla trequarti destra, la spizzata a centro area di Masetti viene messa in porta dall’accorrente Kritta sul palo lontano. Al 73’ il pareggio: sul cross di Ianesi, Tirelli di testa si inserisce al centro, anticipa Battistini e trova l’angolino alla sinistra di Furlan. All’80’, servito da Urso, Bonaiti mette il piattone dai 20 metri a lato. All’88’ invece Tanco salva su Ongaro a un metro dalla porta.

Pianese – Lecco

Pianese (3-5-1-1): Filippis; Ercolani, Masetti, Amey; Martey, Simeoni, Bertini, Colombo, Coccia; Tirelli; Ongaro A disp.: Nespola, Zambuto, Balde, Ianese, Gorelli, Spinosa, Fabrizi, Xhani All. Alessandro Birindelli

Lecco (3-5-1-1): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metlika, Zanellato, Mallamo, Kritta; Duca; Sipos A disp.: Dalmasso, Voltan, Bonaiti, Ferrini, Pellegrino, Tanco, Ndongue, Mihali, Basili, Konaté, Anastasini, Parker All. Federico Valente

Gol: pt 40′ Kritta; st 73′ Tirelli