Calcio Serie C – Il Renate espugna il campo del Casarano: 2-0 per gli ospiti

Casarano ( Casarano – Renate 0-2) – Il Casarano esce sconfitto in casa contro il Renate per 0-2. La squadra ospite inizia i playoff nel migliore dei modi, imponendosi con un successo netto. I Nerazzurri passano in vantaggio già al 3° minuto grazie a Karlsson: azione caparbia di Calì, che recupera palla e serve l’attaccante ospite, bravo a sorprendere Mercadante con un preciso tocco che supera Bacchin. Al 24° minuto arriva il raddoppio, ancora con Karlsson: lancio di Delcarro in area di rigore del Casarano e l’attaccante lombardo, con un gran destro, firma il 2-0.Negli ultimi minuti ci sono diverse occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia. L’andata si chiude quindi sul 2-0 per il Renate. Tutto si deciderà nel ritorno, mercoledì 13 aprile allo stadio Meda, dove la formazione di Foschi potrà contare su due risultati utili per passare il turno: pareggio o vittoria. Il Casarano, invece, è obbligato a vincere con almeno tre gol di scarto.

Casarano – Renate

Casarano (4-3-3): Bacchin; Gyamfi, Negro, Mercadante, Giraudo; Versienti, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All. Di Bari

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Delcarro, Calì, Vassallo, Bonetti, Vesentini; Ekuban, Karlsson. All. Foschi

Gol: pt 3′ Karlsson, 24′ Karlsson