Donna cade lungo una via ferrata nel Torinese: salvata dal Soccorso Alpino

Bussoleno (TO) – Intorno alle 18 di questo Sabato, una squadra a terra del Soccorso Alpino, insieme ad un infermiere, ha rapidamente raggiunto una donna infortunata lungo la via ferrata, trovandola appesa alla propria imbragatura con una sospetta frattura alla gamba procurata in seguito a una caduta lungo il passaggio che costeggia una cascata. La paziente è stata stabilizzata e posta su una barella prima di iniziare il trasporto verso valle utilizzando il sistema di teleferiche, appositamente allestito nel 2023 dai tecnici del Soccorso Alpino per evacuare più rapidamente coloro che is infortunano sul percorso attrezzato. Le operazioni si sono avvalse del supporto fondamentale delle varie squadre che sono man mano entrate all’interno dell’Orrido e hanno collaborato nella gestione delle teleferiche. Presenti anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.