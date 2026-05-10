Incendio nella notte a Grugliasco: maxi intervento dei Vigili del Fuoco

Grugliasco (TO) – Paura nella notte a Grugliasco, nel Torinese, dove un incendio è divampato all’interno di una struttura prefabbricata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino con un massiccio dispiegamento di mezzi e personale. Le fiamme, sviluppatesi con particolare violenza, hanno chiesto l’impiego di 11 squadre e 34 unità tra volontari e operatori permanenti. Le operazioni sono ancora in corso per contenere il rogo e verificare l’eventuale presenza di persone all’interno della struttura.