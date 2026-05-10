Pallacanestro Serie A -Bologna batte Varese e blinda il primato in vista dei playoff

Bologna ( Virtus Olidata Bologna – Openjobmetis Varese 104-85) –La Virtus Olidata Bologna (record 23-5), già certa della prima testa di serie, conquista la vittoria contro l’Openjobmetis Varese (record 12-16), che resta fuori dagli LBA Playoff Unipol 2026.I Bianconeri iniziano a spezzare l’equilibrio sul finire del primo periodo grazie all’impatto di un super Pajola sulle due metà campo, le accelerazioni di Dos Santos e le incursioni di Alston, toccando il +15 in varie occasioni ad inizio secondo quarto (38-23). Con uno 0-8 di break ispirato da un gioco da tre punti di Librizzi e una bomba di Alviti, Varese accorcia anche sul -6, Edwards riallontana gli avversari sul 49-38 dopo 20′ e poi accende un gran duello con Iroegbu, il quale, assieme al preciso Nkamhoua, scrive il 58-54. Grazie ai tagli vincenti di Jallow e a due bombe filate di Hackett, comunque sia, l’Olidata riprende il largo con un 12-2 di break valevole il nuovo +15 sul 74-59 e, nonostante gli ultimi tentativi di Nkamhoua e compagni, mantiene sempre a distanza gli avversari, chiudendo la sfida sul punteggio conclusivo di 104-85. I Bianconeri sono stati guidati dai 19 punti e 4 rimbalzi di Alston, i 12 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di Pajola, i 10 punti e 11 rimbalzi (22 di valutazione) di Diouf e i 9 punti a testa di Hackett, Diarra, Edwards e Jallow. Ai biancorossi non sono stati sufficienti i 30 punti di Nkamhoua, i 19 punti, 7 assist e 6 rimbalzi di Iroegbu e i 13 punti di Librizzi.

Virtus Olidata Bologna – Openjobmetis Varese

Parziali: 27-17/22-21/29-31/26-16

Virtus Olidata Bologna: Vildoza 8, Edwards 9, Pajola 12, Niang 4, Alston Jr. 19, Hackett 9, Ferrari 8, Diarra 9, Jallow 9, Diouf 10, Akele, Yago 7.

Openjobmetis Varese: Stewart Jr. 7, Alviti 5, Moore, Villa, Assui 7, Nkamhoua 30, Iroegbu 19, Librizzi 13, Renfro 2, Bergamin, Ladurner 2, Freeman.